ГБР: Полицейский пойдет под суд за убийство, совершенное еще до начала службы

Полицейскому в Сумской области грозит от трех до пяти лет за убийство, совершенное по неосторожности

Государственное бюро расследований передало в суд обвинительный акт против полицейского сектора реагирования патрульной полиции в Сумской области. Правоохранителя обвиняют в убийстве, совершенном по неосторожности. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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В ГБР заявляют, что подозреваемый якобы совершил преступление в 2017 году, еще до начала службы в полиции. "Во время внезапного конфликта он нанес удар кулаком по лицу 54-летнего жителя города Буринь. От удара последний упал на землю, получил перелом затылочной кости и через несколько дней умер в больнице", - говорят в ГБР.

В мае 2020 года материалы этого дела поступили в ГБР. 29 мая полицейскому сообщили о подозрении в убийстве, совершенном по неосторожности. Полицейскому грозит от трех до пяти лет тюрьмы или ограничения свободы.

23 июля в Харькове ГБР задержало сотрудника СБУ, который по данным следствия, торговал оружием.

Владислав Сердюк

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