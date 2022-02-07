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ГБР проводит обыски в Криворожском горсовете. Подозревают растрату 700 млн грн

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07.02.2022, 09:22
ГБР проводит обыски в Криворожском горсовете. Подозревают растрату 700 млн грн - Фото
Фото - ГБР

Сегодня, 7 февраля, Госбюро расследований проводит обыски в Криворожском горсовете из-за "потери госбюджетом почти 700 млн грн". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

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В ГБР уточнили, что открыто уголовное производство – чиновников подозревают в служебной халатности, которая привела к утере бюджетных средств.

По данным следствия, по состоянию на 1 апреля 2021 между Криворожским горсоветом и одним из предприятий заключено 82 договора аренды земли. Расследование показало, что стоимость аренды за землю занижена – предприятие недоплатило в бюджет 700 млн грн.

Как отметили в ГБР, во время обыска следователи изымают договора и другие документы.

Скриншот Telegram
  • 16 ноября 2021 года ГБР проводило обыски в доме нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.
  • 22 ноября действующему депутату из группы "Довира" Сергею Шахову вручили подозрение в недекларировании имущества и доходов на 60 млн грн.
  • ГБР провело обыски у действующего народного депутата Олега Воронько – расследуют "подделку документов". 
Яна Катасонова
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