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ГБР проводит обыски у нардепа Олега Воронько из "группы Разумкова"

Цей матеріал також доступний українською
28.01.2022, 10:26
ГБР проводит обыски у нардепа Олега Воронько из
Фото - пресс-служба ГБР

Госбюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата – расследуют "подделку документов". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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Основанием для начала расследования ГБР называет протокол Национального агентства по предотвращению коррупции об административном правонарушении, "связанном с нарушением ограничений совместительства", которым установлено, что депутат входит в состав исполнительного органа одного из обществ.

ГБР утверждает, что в Печерском суде депутат якобы предоставил поддельные документы о своем увольнении с должности директора.

Фото – пресс-служба ГБР

Глава парламентского межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика" Дмитрий Разумков  написал в Telegram, что ГБР проводит обыски у депутата Олега Воронько и что "обвинения в его адрес притянуты за уши". Разумков считает, что против его соратника начаты "политические преследования".

Скриншот из Telegram
  

Воронько был избран в Верховную Раду от Кировоградской области как выдвиженец партии Слуга народа. Из фракции СН не выходил, но в ноябре 2021 года вступил в межфракционное объединение "Разумная политика". Член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.

По результатам проведенного Vox Ukraine анализа деятельности депутатов, Воронько попал в список "антиреформаторов". 

  • 16 ноября 2021 года ГБР проводило обыски в доме нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.
  • 22 ноября действующему депутату из группы "Довира" Сергею Шахову вручили подозрение в недекларировании имущества и доходов на 60 млн грн.

 

Сергей Бережной
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верховная рада Слуга народа расследование обыск подделка документов госбюро расследований Олег Воронько
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