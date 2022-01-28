ГБР проводит обыски у нардепа Олега Воронько из "группы Разумкова"
Госбюро расследований проводит обыски у действующего народного депутата – расследуют "подделку документов". Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Основанием для начала расследования ГБР называет протокол Национального агентства по предотвращению коррупции об административном правонарушении, "связанном с нарушением ограничений совместительства", которым установлено, что депутат входит в состав исполнительного органа одного из обществ.
ГБР утверждает, что в Печерском суде депутат якобы предоставил поддельные документы о своем увольнении с должности директора.
Глава парламентского межфракционного объединения (МФО) "Разумная политика" Дмитрий Разумков написал в Telegram, что ГБР проводит обыски у депутата Олега Воронько и что "обвинения в его адрес притянуты за уши". Разумков считает, что против его соратника начаты "политические преследования".
Воронько был избран в Верховную Раду от Кировоградской области как выдвиженец партии Слуга народа. Из фракции СН не выходил, но в ноябре 2021 года вступил в межфракционное объединение "Разумная политика". Член комитета ВР по вопросам финансов, налоговой и таможенной политике.
По результатам проведенного Vox Ukraine анализа деятельности депутатов, Воронько попал в список "антиреформаторов".
- 16 ноября 2021 года ГБР проводило обыски в доме нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы.
- 22 ноября действующему депутату из группы "Довира" Сергею Шахову вручили подозрение в недекларировании имущества и доходов на 60 млн грн.
Комментарии