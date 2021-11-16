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ГБР пришло с обысками к Киве

Цей матеріал також доступний українською
16.11.2021, 09:26
ГБР пришло с обысками к Киве - Фото
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Госбюро расследований проводит обыски в доме нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом сообщила LIGA.net спикер ГБР Ольга Чиканова.

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Спикер подтвердила факт обысков у Кивы. По ее словам, детали ГБР сообщит позже.

Кива в Facebook без подтверждений своей позиции утверждает на видео, что обыски якобы проводят за его поздравление президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина с днем рождения, "красную звезду" и "празднование ликвидации нацистского преступника" Степана Бандеры.

ГБР пришло с обысками к Киве

  • Кива неоднократно попадал в публичные скандалы. В октябре он записывал поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. Называл главу страны-агрессора "действительно лидером", желал, чтобы с ним "прибыла сила".

Читайте также: Теперь Кива говорит, что его не исключали из ОПЗЖ. Пару часов назад заявлял, что исключили

Марк Сировой
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Степан Бандера владимир путин обыски гбр илья кива
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