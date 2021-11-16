ГБР пришло с обысками к Киве

Госбюро расследований проводит обыски в доме нардепа ОПЗЖ Ильи Кивы. Об этом сообщила LIGA.net спикер ГБР Ольга Чиканова.

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Спикер подтвердила факт обысков у Кивы. По ее словам, детали ГБР сообщит позже.

Кива в Facebook без подтверждений своей позиции утверждает на видео, что обыски якобы проводят за его поздравление президента страны-оккупанта РФ Владимира Путина с днем рождения, "красную звезду" и "празднование ликвидации нацистского преступника" Степана Бандеры.

Кива неоднократно попадал в публичные скандалы. В октябре он записывал поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. Называл главу страны-агрессора "действительно лидером", желал, чтобы с ним "прибыла сила".

26 октября против Кивы открыли уголовное дело из-за стрельбы, которую он устроил Кива убийства лидера ОУН (б) Степана Бандеры.

29 октября против Кивы открыли дело по статье о госизмене.

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Марк Сировой

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