Теперь Кива говорит, что его не исключали из ОПЗЖ. Пару часов назад говорил, что исключили

Скандальный депутат Илья Кива, который несколько часов назад сообщал о своем исключении из пророссийской партии ОПЗЖ, теперь в Facebook отрицает свои же слова и призывает не верить "п*******м".

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Сперва данные об исключении Кивы Полтавской областной организацией ОПЗЖ (Кива в декабре 2020-го был назначен главой партийной организации Полтавы) появилась в анонимных Telegram-каналах. В этих публикациях использовалось видео якобы заседания облорганизации партии.

Позже сам Кива заявил в комментарии Telegram-каналу Pavlovky News: "Представители в партии Бойко Юрия Анатольевича и Левочкина Сергея Владимировича действительно добились исключения моего из партии". При этом он отмечал, что ждет решения стратегического совета ОПЗЖ.

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Однако сейчас Кива написал в Facebook: "Я в строю ОПЗЖ и на острие атаки. Не верьте п*******м!"

Сама ОПЗЖ на своем сайте назвала "очередной лживой и грязной информационной компанией" против партии распространение "смонтированного манипулятивного видео" и "юридически безграмотного тезиса" о якобы исключении Кивы.

В ОПЗЖ пишут, что согласно партийным документам, Киву как члена руководящего органа партии может исключить только политсовет ОПЗЖ.

ОПЗЖ также обещает привлечь к партийной ответственности "организаторов провокации, направленной на раскол партии".

Кива неоднократно попадал в публичные скандалы. В этом месяце он записывал поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. Называл главу страны-агрессора "действительно лидером", желал, чтобы с ним "прибыла сила".

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Марк Сировой

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