UA
UA
Новости
Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Страхование
Личные деньги
Пенсия
Фондовый рынок
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

Теперь Кива говорит, что его не исключали из ОПЗЖ. Пару часов назад говорил, что исключили

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 15:58
Теперь Кива говорит, что его не исключали из ОПЗЖ. Пару часов назад говорил, что исключили - Фото
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Скандальный депутат Илья Кива, который несколько часов назад сообщал о своем исключении из пророссийской партии ОПЗЖ, теперь в Facebook отрицает свои же слова и призывает не верить "п*******м".

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Сперва данные об исключении Кивы Полтавской областной организацией ОПЗЖ (Кива в декабре 2020-го был назначен главой партийной организации Полтавы) появилась в анонимных Telegram-каналах. В этих публикациях использовалось видео якобы заседания облорганизации партии.

Позже сам Кива заявил в комментарии Telegram-каналу Pavlovky News: "Представители в партии Бойко Юрия Анатольевича и Левочкина Сергея Владимировича действительно добились исключения моего из партии". При этом он отмечал, что ждет решения стратегического совета ОПЗЖ. 

Читайте также: "Медведчук попросил". Зачем Кремль ввел санкции против Левочкина, и ждет ли ОПЗЖ раскол

 

Однако сейчас Кива написал в Facebook: "Я в строю ОПЗЖ и на острие атаки. Не верьте п*******м!"

Теперь Кива говорит, что его не исключали из ОПЗЖ. Пару часов назад говорил, что исключили

Сама ОПЗЖ на своем сайте назвала "очередной лживой и грязной информационной компанией" против партии распространение "смонтированного манипулятивного видео" и "юридически безграмотного тезиса" о якобы исключении Кивы.

В ОПЗЖ пишут, что согласно партийным документам, Киву как члена руководящего органа партии может исключить только политсовет ОПЗЖ.

ОПЗЖ также обещает привлечь к партийной ответственности "организаторов провокации, направленной на раскол партии".

  • Кива неоднократно попадал в публичные скандалы. В этом месяце он записывал поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. Называл главу страны-агрессора "действительно лидером", желал, чтобы с ним "прибыла сила".

Читайте также в разделе Мнения: Украинский Марвел: Кива, Тищенко и Степанов – супергерои, которых мы заслужили

Марк Сировой
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Сергей Левочкин юрий бойко илья кива ОПЗЖ
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
DevOps з досвідом роботи від 3х років
Киев Semantrum
Керівник відділу контенту
Киев Semantrum
Керівник служби охорони
Киев Група Компаній ЛІГА
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 