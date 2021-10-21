Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ, но ждет "Медведя". Рабинович обещает "хрена лысого"
Скандальный нардеп Илья Кива заявил, что его исключили из пророссийской партии ОПЗЖ. Об этом депутат сказал в комментарии Telegram-каналу Pavlovky News.
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Кива утверждает, что его исключения якобы добились представители лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина и Юрия Бойко. По его словам, исключение произошло на конференции Полтавской областной организации ОПЗЖ. Кива считает, что его исключили, поскольку он "не давал сливать и продавать партию".
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В комментарии журналисту Яну Доброносову Кива сказал, что будет ждать решения стратегического совета партии.
"Буду ждать решения Медведя (подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука. – Ред.), Рабиновича, Левочкина, Бойко – стратегического совета. Все нормально", – сказал Кива.
Также видео с Кивой записал один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович. "Кого исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого, понятно? Пока", – говорит на ролике Рабинович.
LIGA.net обращалась в пресс-службу ОПЗЖ, однако там сказали, что уточняют детали. Контактное лицо Полтавской областной организации партии заявило, что не может прокомментировать ситуацию. Депутаты ОПЗЖ LIGA.net не ответили.
- Кива неоднократно попадал в публичные скандалы. В этом месяце он записывал поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. Называл главу страны-агрессора "действительно лидером", желал, чтобы с ним "прибыла сила".
- 26 апреля Кива защитил кандидатскую диссертацию. На защиту не пустили ряд журналистов. Журналисты Bihus.info изучили диссертацию Кивы и утверждают: это "трэш" без научной ценности, который сопровождался поддельными документами. Диссертацию проверяют в Минобразования.
- 13 августа Высший антикоррупционный суд постановил взыскать с Кивы 1,2 млн грн. Коллегия судей посчитала необоснованным доход Кивы за сдачу в аренду жомовой ямы.
- Также в августе СБУ сообщала, что заблокировала силовой блок Кивы.
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