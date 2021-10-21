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Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ, но ждет "Медведя". Рабинович обещает "хрена лысого"

Цей матеріал також доступний українською
21.10.2021, 13:49
Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ, но ждет
Илья Кива (Фото: пресс-служба ОПЗЖ)

Скандальный нардеп Илья Кива заявил, что его исключили из пророссийской партии ОПЗЖ. Об этом депутат сказал в комментарии Telegram-каналу Pavlovky News.

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Кива утверждает, что его исключения якобы добились представители лидеров ОПЗЖ Сергея Левочкина и Юрия Бойко. По его словам, исключение произошло на конференции Полтавской областной организации ОПЗЖ. Кива считает, что его исключили, поскольку он "не давал сливать и продавать партию".

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Кива заявил, что его выгнали из ОПЗЖ, но ждет "Медведя". Рабинович обещает "хрена лысого"

В комментарии журналисту Яну Доброносову Кива сказал, что будет ждать решения стратегического совета партии.

"Буду ждать решения Медведя (подозреваемого в госизмене лидера ОПЗЖ Виктора Медведчука– Ред.), Рабиновича, Левочкина, Бойко – стратегического совета. Все нормально", – сказал Кива.

Также видео с Кивой записал один из лидеров ОПЗЖ Вадим Рабинович. "Кого исключить из партии хотите? Киву? Хрена лысого, понятно? Пока", – говорит на ролике Рабинович.

LIGA.net обращалась в пресс-службу ОПЗЖ, однако там сказали, что уточняют детали. Контактное лицо Полтавской областной организации партии заявило, что не может прокомментировать ситуацию. Депутаты ОПЗЖ LIGA.net не ответили.

  • Кива неоднократно попадал в публичные скандалы. В этом месяце он записывал поздравление с днем рождения президенту России Владимиру Путину. Называл главу страны-агрессора "действительно лидером", желал, чтобы с ним "прибыла сила".

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Марк Сировой
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вадим рабинович Сергей Левочкин юрий бойко илья кива ОПЗЖ
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