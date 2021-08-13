Антикорсуд взыскал с Кивы 1,2 млн грн за жомовую яму. Деньги пойдут в госбюджет

Высший антикоррупционный суд взыскал с нардепа 1,2 млн грн. Пресс-секретарь ВАКС Олеся Чемерис уточнила LIGA.net, что в решении речь идет о нардепе от ОПЗЖ Илье Киве.

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Коллегия судей посчитала необоснованным доход Кивы в размере 1 252 236 грн и взыскала эти деньги в доход государственного бюджета, говорится в сообщении ВАКС.

В ВАКС отмечают, что судьи полностью удовлетворили требования Специалзированной антикоррупционной прокуратуры.

В САП пишут, что Кива сдавал в аренду жомовую яму, не являясь ее собственником и не имея прав распоряжаться ею. По данным прокуратуры, нардеп сдавал яму в аренду субъекту хоздеятельности с признаками фиктивности.

Журналисты Bihus.info снимали расследование о жомовой яме Кивы.

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Марк Сировой , Юрий Смирнов

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