Медведчук – Зеленскому: Я гражданин Украины, обмен в Россию не интересует
Подозреваемый в госизмене нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что имеет лишь украинское гражданство. Идея президента Владимира Зеленского о его обмене в Россию Медведчука не интересует, говорится в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.
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"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им", – заявил он.
Медведчук считает, что на него оказывается "незаконное давление", дело против него "сфальсифицировано", а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.
"Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", – подытожил он.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря.
- 8 октября Медведчуку объявили новое подозрение в госизмене и содействии террористам по делу о торговле углем с временно оккупированными территориями. Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках дела будет отрабатываться причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Сейчас Медведчук находится под домашним арестом. 17 октября Зеленский заявил, что Украина могла бы обменять Медведчука в Россию, если бы у него подтвердили гражданство РФ.
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