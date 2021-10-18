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Медведчук – Зеленскому: Я гражданин Украины, обмен в Россию не интересует

Цей матеріал також доступний українською
18.10.2021, 09:22
Медведчук – Зеленскому: Я гражданин Украины, обмен в Россию не интересует - Фото
Виктор Медведчук (фото - пресс-служба ОПЗЖ)

Подозреваемый в госизмене нардеп ОПЗЖ Виктор Медведчук заявил, что имеет лишь украинское гражданство. Идея президента Владимира Зеленского о его обмене в Россию Медведчука не интересует, говорится в заявлении политика на сайте ОПЗЖ.

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"У меня не было и нет другого гражданства, кроме украинского. Я – гражданин Украины и буду им", – заявил он.

Медведчук считает, что на него оказывается "незаконное давление", дело против него "сфальсифицировано", а Зеленский в своем заявлении нарушил принцип презумпции невиновности.

"Считаю, что президенту не стоит утруждать себя рассмотрением вопроса об обмене. Эта идея несостоятельна, и она меня абсолютно не интересует", – подытожил он.

Читайте также: Медведчука снова подозревают в госизмене. Проверяют Порошенко и Гонтареву. Детали

Марк Сировой
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Владимир Зеленский виктор медведчук обмен
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