Зеленский: Украина могла бы обменять Медведчука, если бы у него подтвердили гражданство РФ
Украина бы "с удовольствием" рассмотрела возможность обмена народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских граждан, если бы в РФ подтвердили, что у него есть российское гражданство. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.
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Журналист спросил у Зеленского, были ли после решения суда о круглосуточном аресте какие-то намеки или прямые предложения от РФ по поводу Медведчука – оставить его в покое в обмен на определенные требования Украины.
Зеленский ответил, что таких намеков со стороны РФ быть не может, так как Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. Тем не менее, президент допустил, что Украина могла бы рассмотреть такое предложение, если бы у Медведчука было гражданство РФ.
"С другой стороны, если бы Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство – скажем так, к примеру, вполне возможно, – тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", – сказал Зеленский.
- 11 мая 2021 года СБУ пришла с обысками домой к Медведчуку и в офис ОПЗЖ: ему и депутату ОПЗЖ Тарасу Козаку сообщили о подозрении в госизмене. По версии следствия, оба в 2015-м вступили в предварительный сговор с властями РФ для добычи принадлежащих Украине полезных ископаемых на шельфе Черного моря. 13 мая Печерский районный суд отправил Медведчука под круглосуточный домашний арест до 9 июля. 9 июля его продлили до 7 сентября.
- 8 октября Медведчуку было объявлено новое подозрение – в государственной измене (ст. 111 УК) и содействии деятельности террористической организации (ст. 258-3 ч.1 УК).
- Глава СБУ Иван Баканов заявил, что в рамках расследования будет отрабатываться причастность пятого президента Петра Порошенко и бывшей главы Нацбанка Валерии Гонтаревой.
- Генпрокурор Ирина Венедиктова заявила, что "безальтернативности тут не может быть, поэтому прокуратура пойдет с ходатайством о содержании под стражей или залогом в 1 млрд грн".
- 11 октября Медведчуку вручили ходатайство об аресте с альтернативой залога в 1 млрд грн. 12 октября суд отказал в удовлетворении ходатайства об изменении меры пресечения Медведчуку на взятие под стражу с возможностью внесения залога в размере 1 млрд грн и оставил его под круглосуточным домашним арестом.
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