Зеленский: Украина могла бы обменять Медведчука, если бы у него подтвердили гражданство РФ

Украина бы "с удовольствием" рассмотрела возможность обмена народного депутата от ОПЗЖ Виктора Медведчука на украинских граждан, если бы в РФ подтвердили, что у него есть российское гражданство. Об этом сказал президент Владимир Зеленский в эфире телеканала ICTV.

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Журналист спросил у Зеленского, были ли после решения суда о круглосуточном аресте какие-то намеки или прямые предложения от РФ по поводу Медведчука – оставить его в покое в обмен на определенные требования Украины.

Зеленский ответил, что таких намеков со стороны РФ быть не может, так как Медведчук – гражданин Украины, и к нему применяется украинское законодательство. Тем не менее, президент допустил, что Украина могла бы рассмотреть такое предложение, если бы у Медведчука было гражданство РФ.

"С другой стороны, если бы Россия подтвердила бы, что у господина Медведчука есть российское гражданство – скажем так, к примеру, вполне возможно, – тогда бы мы с удовольствием после этого подтверждения или хотя бы намека рассмотрели бы возможности обмена Медведчука на настоящих героев и граждан Украины, которые находятся не в Украине", – сказал Зеленский.

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Оксана Житнюк

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