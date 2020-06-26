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ГБР: Следователь полиции при обыске предприятия изъял 1,2 млн грн и "потерял" их

ГБР: Следователь полиции при обыске предприятия изъял 1,2 млн грн и "потерял" их - Фото
Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net
26.06.2020, 13:21

Бывшего полицейского подозревают в служебной халатности, которая повлекла тяжкие последствия

Правоохранители задержали следователя Голосеевского управление полиции в Киеве: он "потерял" изъятые 1,2 млн грн. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

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По данным следствия, в 2018 году работник полиции, осуществляя досудебное расследование в уголовном производстве, изъял во время обыска на одном из предприятий 1,2 млн грн, а затем, "в нарушение законодательства, не обеспечил их надлежащее хранение, что привело к потере".

Мужчину подозревают в служебной халатности, что повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК), ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

  • Сегодня, 26 июня в ГПУ сообщили о задержании троих человек, которые требовали у местного предпринимателя взятку размером 1,1 млн грн, прикрываясь фейковыми "связями в Офисе президента".

Наталия Софиенко
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