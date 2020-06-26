ГБР: Следователь полиции при обыске предприятия изъял 1,2 млн грн и "потерял" их

Фото: Андрей Гудзенко/LIGA.net

Правоохранители задержали следователя Голосеевского управление полиции в Киеве: он "потерял" изъятые 1,2 млн грн. Об этом сообщает Офис генпрокурора.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По данным следствия, в 2018 году работник полиции, осуществляя досудебное расследование в уголовном производстве, изъял во время обыска на одном из предприятий 1,2 млн грн, а затем, "в нарушение законодательства, не обеспечил их надлежащее хранение, что привело к потере".

Мужчину подозревают в служебной халатности, что повлекла тяжкие последствия (ч. 2 ст. 367 УК), ему грозит от двух до пяти лет тюрьмы.

Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Сегодня, 26 июня в ГПУ сообщили о задержании троих человек , которые требовали у местного предпринимателя взятку размером 1,1 млн грн, прикрываясь фейковыми "связями в Офисе президента".