ГБР: Во Львовской области полицейский сбил пешехода и сбежал, потерпевший в коме

ГБР заявляет, что во Львовской области полицейский сбил пешехода и скрылся с места происшествия, а потерпевший до сих пор в коме

Государственное бюро расследований во Львовской области подозревает полицейского в наезде на пешехода и побеге с места происшествия. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

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"19 июля около полуночи на автодороге в селе Верчаны Стрийского Района Львовской области водитель авто марки ВАЗ 210740 под управлением старшего оперуполномоченного СКП Стрийского ВП ГУНП во Львовской области, совершил наезд на жителя указанного села 1975 года рождения", - заявляют в ГБР, уточняя, что после ДТП водитель авто скрылся с места происшествия, бросив потерпевшего на дороге.

В результате ДТП потерпевшего в крайне тяжелом состоянии госпитализировали с диагнозом открытая черепно-мозговая травма, перелом свода черепа, кома третьей-четвертой степени. Потерпевший до сих пор в критическом состоянии, в сознание не приходил.

23 июля в Харькове ГБР задержало сотрудника СБУ, который по данным следствия, торговал оружием.

Владислав Сердюк

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