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ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ - Фото
Задержанный (Фото - пресс-служба ГБР)
05.10.2019, 11:40

Задержанный предлагал начальнику отдела Службы безопасности Украины взятку в размере $10 000

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Киеве задержали якобы организатора конвертационного центра во время передачи $10 000 неправомерной выгоды сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР. 

Как сообщает пресс-служба, злоумышленник предлагал денежное вознаграждение в обмен на непрепятствование противоправной деятельности.

Сейчас продолжается досудебное расследование, происшествие было квалифицировано по ч.3 ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

  • 9 августа в СБУ сообщили, что разоблачили в систематических взятках государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Днепропетровской области.

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