ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Киеве задержали якобы организатора конвертационного центра во время передачи $10 000 неправомерной выгоды сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.
Как сообщает пресс-служба, злоумышленник предлагал денежное вознаграждение в обмен на непрепятствование противоправной деятельности.
Сейчас продолжается досудебное расследование, происшествие было квалифицировано по ч.3 ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).
Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.
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