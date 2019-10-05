ГБР задержало организатора конвертцентра на взятке сотруднику СБУ

Задержанный (Фото - пресс-служба ГБР)

Следователи теруправления Государственного бюро расследований в Киеве задержали якобы организатора конвертационного центра во время передачи $10 000 неправомерной выгоды сотруднику Службы безопасности Украины. Об этом сообщает пресс-служба ГБР.

Как сообщает пресс-служба, злоумышленник предлагал денежное вознаграждение в обмен на непрепятствование противоправной деятельности.

Сейчас продолжается досудебное расследование, происшествие было квалифицировано по ч.3 ст.369 УК (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды служебному лицу).

Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы сроком от четырех до восьми лет.

СБУ сообщили , что разоблачили в систематических взятках государственного исполнителя одного из отделов Государственной исполнительной службы Главного теруправления юстиции в Днепропетровской области. 9 августа в

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