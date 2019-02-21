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21.02.2019, 17:06

Генштаб: Один из арсеналов ВСУ пытались поджечь

Генштаб: Один из арсеналов ВСУ пытались поджечь - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Угроза оперативно ликвидирована, без последствий

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На одном из арсеналов Вооруженных сил удалось предотвратить попытку поджога. Об этом сообщает пресс-служба Генштаба.

"Сегодня, 21 февраля, благодаря умелым действиям личного состава пресечена попытка поджога на одном из арсеналов Вооруженных сил Украины. Угроза оперативно ликвидирована, без последствий. Продолжаются неотложные следственные действия правоохранительных органов ", - говорится в сообщении.

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9 октября 2018 года около 03:30 ночи загорелся арсенал вблизи пгт Дружба под Ичней в Черниговской области, что привело к взрывам в хранилищах боеприпасов. Военный прокурор Анатолий Матиос сообщил, что за четыре дня до взрывов около арсенала ночью заметили двоих человек в камуфляжной форме. Более 65 чиновников Минобороны понесли наказание за взрывы. Главный военный прокурор Анатолий Матиос заявил, что боеприпасы в Ичне могли подорвать звонком с мобильного. Саперы более двух месяцев очищали от взрывоопасных предметов 16-километровую зону вокруг арсенала боеприпасов возле Ични.

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Теги: генштаб, пожар, поджог, склад боеприпасов
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