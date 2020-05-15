Генштаб отреагировал на гибель двух военных во время плановых занятий

Руслан Хомчак (Фото: пресс-служба Генштаба)

Генштаб Вооруженных сил Украины проведет всестороннее расследование гибели 13 мая двух украинских военных во время плановых занятий в зоне операции объединенных сил (ООС). Об этом говорится в обращении главнокомандующего ВСУ Руслана Хомчака.

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По его словам, за последний месяц увеличилось количество случаев гибели военнослужащих, в частности в Силах спецопераций во время занятий по боевой подготовке.

"В настоящее время мною отданы все необходимые распоряжения для проведения всестороннего расследования, которое должно установить причины и предпосылки трагедии. По результатам руководство ВСУ на своем уровне примет все необходимые решения", - отметил Хомчак.

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Он подчеркнул, что на имя министра обороны и верховного главнокомандующего ВСУ будут представлены обоснованные доклады и предложения для принятия ими соответствующих решений.

"Руководство ВСУ призывает всех при любых обстоятельствах принципиально соблюдать меры безопасности, а командиров и начальников обеспечить и требовать их выполнения", - подчеркнул Хомчак.

13 мая во время плановых занятий в районе проведения операции объединенных сил погибли двое военнослужащих.