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На Донбассе во время плановых занятий погибли двое военных

На Донбассе во время плановых занятий погибли двое военных - Фото
Фото: скриншот из видео
14.05.2020, 15:18

В штабе операции объединенных сил не стали LIGA.net сообщать детали гибели военных

Вчера, 13 мая, во время плановых занятий в районе проведения операции объединенных сил погибли двое военнослужащих. Об этом сообщает штаб ООС.

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"На месте происшествия работают представители военной службы правопорядка и правоохранительных органов, обстоятельства выясняются", - отметили в штабе.

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Отвечая на вопрос LIGA.net о деталях гибели военных, в штабе ООС сказали: "К сожалению, дополнительных подробностей не можем сообщить".

  • 13 мая на фронте погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины, 24-летний старший солдат Александр Карпик.

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Арина Толина
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