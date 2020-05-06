Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Новости регионов
Головні новини українською
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
#CashlessKyiv
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

Генштаб ВСУ показал новые испытания модернизированного танка Т-72АМТ: фото

Генштаб ВСУ показал новые испытания модернизированного танка Т-72АМТ: фото - Фото
Фото: пресс-служба Генштаба ВСУ
06.05.2020, 17:53

Во время испытаний военные задействовали мобильную радарную систему траекторных измерений высокой точности

В Черниговской области прошли очередные испытания модернизированного опытного образца танка Т-72АМТ. Об этом сообщил в Facebook Генеральный штаб ВСУ.

(facebook.com/GeneralStaff.ua)

(facebook.com/GeneralStaff.ua)

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Во время испытаний для оценки эффективности вооружения образца Т-72АМТ военные произвели штатную стрельбу управляемой ракетой "Комбат". Измерение точности параметров траектории движения ракеты выполнялось при помощи высокоточного радара MFTR2100/40 с одновременной видеорегистрацией всех действий.

(facebook.com/GeneralStaff.ua)

Радарная система MFTR2100/40 фиксирует траекторные параметры боеприпасов всех калибров, а также самолетов и беспилотников - она записывает и может потом воспроизвести их для любой конкретной точки полета. Такой радар используется в полевых условиях и работает по принципу эффекта Доплера. Максимальная дистанция для сопровождения объектов (в зависимости от метеоусловий и эффективной площади рассеяния) составляет до 250 км.

(facebook.com/GeneralStaff.ua)

После обработки полученных результатов испытания должны продолжиться, отметили в Генштабе ВСУ.

СПРАВКА. Танк Т-72 - основной боевой танк, весит порядка 46 тонн и считается самым массовым танком второго поколения. Состоит на вооружении у большинства стран СНГ. Модернизация Т-72 предусматривает улучшение ходовых характеристик танка, увеличение огневой мощи и усиление защиты, улучшение электроники, систем навигации и эргономики. В целом предполагается замена и осовременивание более 40 частей и агрегатов танка.

Присоединяйтесь к Instagram Liga.net - здесь только то, о чем вы не можете не знать

  • 10 марта 2020 года сообщалось, что ВСУ получили несколько десятков обновленных танков Т-72АМТ: видео.
  • 17 апреля Укроборонпром сообщил об успешных испытаниях Т-72 под водой: видео.

Читайте также: Улучшенная боевая эффективность: как работают новые украинские танки Т-64 - видео

Дарья Мостовая
Еще по теме
Напишите нам
ВСУ испытания танк т-72
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 