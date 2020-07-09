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Гибель щенков в самолете. Канада запретила импорт молодых собак из Украины

09.07.2020, 23:48
Гибель щенков в самолете. Канада запретила импорт молодых собак из Украины - Фото
Фото: EPA

После гибели щенков во время перелета из Киева в Торонто, канадские власти решили запретить импорт собак в возрасте до 8 месяцев из Украины

Канада запретила ввоз из Украины щенков из-за возможных нарушений правил транспортировки животных. Об этом сообщает Канадское агентство по инспекции продовольствия (ACIA).

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Отмечается, что после расследования поставки крупной партии щенков из Украины ACIA решило отменить все коммерческие разрешения на импорт щенков из Украины в возрасте до 8 месяцев.

Это решение основывается на выводах расследования относительно возможного несоблюдения требований ввоза, в том числе обеспокоенности относительно благополучия животных, говорится в заявлении.

В Агенстве сообщили, что не будут выдавать новые разрешения до тех пор, пока канадский регулятор не убедится в соблюдении условий ввоза и международных транспортных стандартов и в том, что в животные будут путешествовать безопасно.

  • 15 июня пользовательница Facebook на своей странице обвинила авиакомпанию МАУ в гибели животных во время перевозки из Киева в Торонто рейсом 13 июня. По ее словам, в самолете перевозили 572 животных, и около 40 из них погибли. Пост стал вирусным, его распространили многие пользователи в Украине.
  • 19 июня эту информацию местной National Post подтвердило Канадское агентство по контролю за пищевыми продуктами, которое начало собственное расследование.
  • 21 июня по факту гибели 38 щенков во время авиаперелета "Киев-Торонто" открыли уголовное дело.
  • Международные авиалинии Украины утверждают, что их вины в этом нет. Подробности — в материале LIGA.net.
Наталия Медведева
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