"Гибриды" РФ применили на Донбассе лазерное оружие: ранен военный

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Вчера, 20 декабря, украинский военнослужащий на фронте при наблюдении в оптическое устройство получил поражение сетчатки глаза – оккупанты использовали лазерное оружие для пресечения осмотра своих позиций. Об этом сообщили в штабе операции объединенных сил.

По данным советницы главы Днепропетровской ОГА Татьяны Губы, около 21:30 раненого доставили военным вертолетом в областную офтальмологическую больницу в Днепре.

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Это далеко не первый случай применения противником ослепляющего оружия (раз, два, три).

Помимо этого случая, за 20 декабря еще один военный получил ранение при обстреле со стороны гибридных войск РФ. Характер ранения и его тяжесть не раскрывается.

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