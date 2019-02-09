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09.02.2019, 17:55

Российские наемники в Донбассе используют лазерное оружие - ГПСУ

Российские наемники в Донбассе используют лазерное оружие - ГПСУ - Фото
Фото: facebook.com/DPSUkraine

Пограничники "фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета"

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В районе КПВВ "Станица Луганская" в Донбассе украинские пограничники зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия. Об этом сообщает пресс-служба Госпрогранслужбы.

"Этой ночью пограничники из состава Объединенных сил в очередной раз зафиксировали признаки использования российскими наемниками лазерного оружия", - сказано в сообщении.

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Начиная с 22.00 8 февраля до 4:00 9 февраля в районе КПВВ "Станица Луганская" пограничники "фиксировали со стороны временно оккупированной территории лучи светло-фиолетового цвета с периодичностью каждые 2-3 минуты".

Из-за особенностей рельефа местности и опасности использования оптических и тепловизионных приборов точное место выхода луча установить не удалось.

ГПСУ довела до международных и правозащитных организаций информацию о возможном использовании российско-оккупационными войсками запрещенного лазерного оружия специального назначения.

В течение прошедших суток боевики в Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения.

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Теги: Донбасс, оружие, гпсу, пограничник, лазер
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