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08.02.2019, 20:05

В Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

В Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены - Фото
Фото: iStock/Global Images Ukraine

Террористы применили запрещенное минскими соглашениями вооружение

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В течение суток боевики в Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

При этом один раз террористы применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

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Согласно сводке, боевики дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ вблизи Авдеевки.

Возле поселка Водяное террористы стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также наемники дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов - вблизи населенного пункта Зайцево.

Кроме того позиции ВСУ были обстреляны в районе хутора Свободный. Боевики применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - сказано в сообщении.

Сегодня президент Петр Порошенко утвердил границы и список временно оккупированных населенных пунктов и районов Донецкой и Луганской областей. 

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Теги: обстрел, ВСУ, Донбасс, боевик, военный
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