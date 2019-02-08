В Донбассе погиб украинский военный, еще двое ранены

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В течение суток боевики в Донбассе восемь раз нарушили режим прекращения огня. Погиб один украинский военнослужащий, еще двое получили ранения, сообщает пресс-служба штаба операции объединенных сил.

При этом один раз террористы применили запрещенное минскими соглашениями вооружение.

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Согласно сводке, боевики дважды обстреляли из автоматических гранатометов и стрелкового оружия позиции ВСУ вблизи Авдеевки.

Возле поселка Водяное террористы стреляли из автоматических гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия.

Также наемники дважды обстреляли позиции украинских военных из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия вблизи населенного пункта Крымское и из гранатометов - вблизи населенного пункта Зайцево.

Кроме того позиции ВСУ были обстреляны в районе хутора Свободный. Боевики применили минометы калибра 120 мм и стрелковое оружие.

"Вследствие коварных обстрелов российско-оккупационных войск один военнослужащий Объединенных сил погиб и двое получили ранения", - сказано в сообщении.

Сегодня президент Петр Порошенко утвердил границы и список временно оккупированных населенных пунктов и районов Донецкой и Луганской областей.