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Глава правления Ощадбанка сообщил детали взрыва в отделении: фото

Глава правления Ощадбанка сообщил детали взрыва в отделении: фото - Фото
Фото - Андрей Пышный - Facebook
30.11.2019, 15:20

По слова Андрея Пышного, стоимость ущерба превысила миллион гривень

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный прокомментировал взрыв в отделении их банка в Киеве, заявив, что злоумышленники украли около 250 000 гривень. Об этом он написал в Facebook

По его словам, сила взрыва вынесла окна, двери и разрушила помещение практически полностью: "Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем". 

Пышный рассказал, что преступники закачали в банкомат большое количество газа и подорвали его, а вместе с ним и отделение: "Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева и они заслуживают на максимальное наказание по закону".

  • С 29 на 30 ноября в Киеве злоумышленники взорвали банкомат в одном из отделении Ощадбанка в Киеве.  
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Андрей Пышный взрыв банк киев Ощадбанк
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