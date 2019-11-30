Глава правления Ощадбанка сообщил детали взрыва в отделении: фото

Фото - Андрей Пышный - Facebook

Председатель правления Ощадбанка Андрей Пышный прокомментировал взрыв в отделении их банка в Киеве, заявив, что злоумышленники украли около 250 000 гривень. Об этом он написал в Facebook.

По его словам, сила взрыва вынесла окна, двери и разрушила помещение практически полностью: "Цена разрушенного - миллионы. Еще считаем".

Пышный рассказал, что преступники закачали в банкомат большое количество газа и подорвали его, а вместе с ним и отделение: "Их не остановило, что это густонаселенный спальный район недалеко от центра Киева и они заслуживают на максимальное наказание по закону".