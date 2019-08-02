Госавиаслужба закрыла сообщение с Ливией из-за эскалации в стране

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30 июля Совет по безопасности Госавиаслужбы принял решение о запрете любого пассажирского и грузового сообщения с Ливией. Причина - обострение военно-политической ситуации в этой африканской стране, сообщает сайт Госавиаслужбы.

"Как исключение, разрешение может быть предоставлено для выполнения полетов, необходимых для деятельности миссий международных организаций - ООН, ОБСЕ и Красного креста", - говорится в сообщении.

Имеющие инсайдеров в регионе СМИ сообщали, что 26 июля при обстреле двух военно-транспортных Ил-76 погиб украинский пилот.

"Друг Кремля", командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, штурмует столицу Ливии Триполи, которая находится под контролем признанного ООН правительства.

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