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Госавиаслужба закрыла сообщение с Ливией из-за эскалации в стране

Госавиаслужба закрыла сообщение с Ливией из-за эскалации в стране - Фото
Фото: fighterjetsworld.com
02.08.2019, 13:11

Запрет распространяется на все виды полетов, кроме исключительных случаев

30 июля Совет по безопасности Госавиаслужбы принял решение о запрете любого пассажирского и грузового сообщения с Ливией. Причина - обострение военно-политической ситуации в этой африканской стране, сообщает сайт Госавиаслужбы.

"Как исключение, разрешение может быть предоставлено для выполнения полетов, необходимых для деятельности миссий международных организаций - ООН, ОБСЕ и Красного креста", - говорится в сообщении.

Имеющие инсайдеров в регионе СМИ сообщали, что 26 июля при обстреле двух военно-транспортных Ил-76 погиб украинский пилот.

"Друг Кремля", командующий Ливийской национальной армии Халифа Хафтар, штурмует столицу Ливии Триполи, которая находится под контролем признанного ООН правительства.

Читайте также: Атака "друга Кремля" в Ливии: Триполи обстреляли ракетами - видео

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госавиаслужба ливия
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