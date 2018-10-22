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22.10.2018, 20:53

Говорит, шутил: в магазине Киева человек грозил взорвать гранату

Говорит, шутил: в магазине Киева человек грозил взорвать гранату - Фото
Фото: Евгений Пилипенко / LIGA.net

Потом передумал и выбросил гранату в урну

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В ночь на 22 октября в Киеве в магазин на улице Богатырской ворвался неизвестный и угрожал взорвать гранату. Об этом сообщает в Facebook пресс-служба патрульной полиции.

Когда прибыли полицейские, злоумышленника в магазине уже не было, но продавщица подробно его описала и правоохранители вскоре обнаружили подозреваемого, а также гранату в урне.

Подозреваемый признался, что граната принадлежит ему, а в магазине, по его словам, он просто неудачно пошутил, сообщает пресс-служба полиции.

21 октября в Житомирской области на автодороге Выступовичи-Житомир-Могилев-Подольский патрульные полицейские с погоней и стрельбой задержали автомобиль, водитель которого подозревается в серии квартирных краж.

13 октября в Харькове полиция задержала местного жителя, которого подозревают в том, что во время распития спиртных напитков он убил своего товарища, а затем стал употреблять его плоть в пищу.

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Теги: полиция, граната, киев
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