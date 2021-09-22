ГПСУ взяла на админгранице с Крымом боевика с медалями от Путина и Аксенова – фото
Государственная пограничная служба заявила о задержании на админгранице с Крымом участника оккупации украинского полуострова. У гражданина Украины нашли медали и награды за помощь в незаконной аннексии Крыма, в том числе с подписями президента РФ Владимира Путина, передает пресс-служба ГПСУ.
Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное
Украинские правоохранители задержали боевика на пункте пропуска Каланчак, он ехал на материковую часть Украины.
По данным ГПСУ, задержанный 64-летний гражданин Украины оказался членом организации крымских оккупантов "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым" – у него нашли соответствующее "удостоверение".
В вещах задержанного пограничники и таможенники нашли медали: За заслуги перед отечеством, За защиту Крыма, 5 лет крымской весне, Крымская весна. Такие "награды" он получал с 2014 по 2018 годы, они "завизированы" подписями Путина и главаря оккупантов Крыма Сергея Аксенова.
Как сообщают в Госпогранслужбе, мужчина активно участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований в оккупированном Крыму, нападениях и захвате предприятий, учреждений и госорганизаций.
Задержанного передали полиции и сообщили о признаках преступления по статье о создании незаконных военизированных формирований.
- 26 августа 2021-го СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Крым "топ-функционеру" Партии регионов.
- 20 сентября СБУ заявила, что взяла "замдиректора" аэропорта Симферополь. Он помогал РФ оккупировать Крым.
Читайте также: Медаль от Шойгу за оккупацию Крыма: СБУ заявляет о задержании боевика из Ялты – фото
Комментарии