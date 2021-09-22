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ГПСУ взяла на админгранице с Крымом боевика с медалями от Путина и Аксенова – фото

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22.09.2021, 16:54
ГПСУ взяла на админгранице с Крымом боевика с медалями от Путина и Аксенова – фото - Фото
Медали задержанного (Фото - ГПСУ)

Государственная пограничная служба заявила о задержании на админгранице с Крымом участника оккупации украинского полуострова. У гражданина Украины нашли медали и награды за помощь в незаконной аннексии Крыма, в том числе с подписями президента РФ Владимира Путина, передает пресс-служба ГПСУ.

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Украинские правоохранители задержали боевика на пункте пропуска Каланчак, он ехал на материковую часть Украины.

По данным ГПСУ, задержанный 64-летний гражданин Украины оказался членом организации крымских оккупантов "Союз ветеранов свободного полка народного ополчения Республики Крым" – у него нашли соответствующее "удостоверение".

ГПСУ взяла на админгранице с Крымом боевика с медалями от Путина и Аксенова – фото

В вещах задержанного пограничники и таможенники нашли медали: За заслуги перед отечеством, За защиту Крыма, 5 лет крымской весне, Крымская весна. Такие "награды" он получал с 2014 по 2018 годы, они "завизированы" подписями Путина и главаря оккупантов Крыма Сергея Аксенова.

ГПСУ взяла на админгранице с Крымом боевика с медалями от Путина и Аксенова – фото

ГПСУ взяла на админгранице с Крымом боевика с медалями от Путина и Аксенова – фото

Как сообщают в Госпогранслужбе, мужчина активно участвовал в деятельности незаконных вооруженных формирований в оккупированном Крыму, нападениях и захвате предприятий, учреждений и госорганизаций.

Задержанного передали полиции и сообщили о признаках преступления по статье о создании незаконных военизированных формирований.

  • 26 августа 2021-го СБУ сообщила о подозрении сбежавшему в Крым "топ-функционеру" Партии регионов.
  • 20 сентября СБУ заявила, что взяла "замдиректора" аэропорта Симферополь. Он помогал РФ оккупировать Крым.

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Оксана Житнюк
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Крым гпсу террорист каланчак ополченец
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