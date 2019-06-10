Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив
10.06.2019, 13:55

Гройсман: Из реки Рось можно возобновлять питьевое водоснабжение

Гройсман: Из реки Рось можно возобновлять питьевое водоснабжение - Фото
Фото: depositphotos.com

Городские водоканалы Умани и Белой Церкви могут работать в штатном режиме, заверил премьер

Водоканалы, которые поставляют воду из реки Рось, могут работать в обычном режиме. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме", - написал Гройсман.

Ранее pаместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко заявил, что в результате ДТП в Погребищенском районе в водоемы попали 747 литров гербицидов и фунгицидов разного класса, однако среди них не было опасных инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей. Председатель Киевской областной государственной администрации Александр Терещук сообщил, что гербициды не повлияли должным образом на состояние воды.

Вчера, 9 июня, в реку Рось попали ядохимикаты. В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Автомобиль, перевозивший 1 т инсектицида, перевернулся в приток реки. Полиция сообщила, что ядохимикаты были украдены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.

Сегодня утром в Белой Церкви и Умани приостановили централизованую подачу воды.

Река Рось - правый приток Днепра.

Отправить:
Распечатать:
Теги: Рось, экология, происшествие, белая церковь, умань
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Новости бизнеса
Все новости


Последние новости
Популярное
Загрузка...
Инфографика
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
Расстрелы на Майдане. Прошло 5 лет - кто наказан?
 