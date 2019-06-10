Гройсман: Из реки Рось можно возобновлять питьевое водоснабжение

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Водоканалы, которые поставляют воду из реки Рось, могут работать в обычном режиме. Об этом в Facebook сообщил премьер-министр Украины Владимир Гройсман.

"Только что получил информацию от Украинского гидрометеорологического института ГСЧС. Сейчас опасности для питьевого водоснабжения городов, осуществляющих водоснабжение из реки Рось, нет. Городские водоканалы могут работать в штатном режиме", - написал Гройсман.

Ранее pаместитель главы Винницкой ОГА Андрей Гижко заявил, что в результате ДТП в Погребищенском районе в водоемы попали 747 литров гербицидов и фунгицидов разного класса, однако среди них не было опасных инсектицидов, представляющих опасность для жизни людей. Председатель Киевской областной государственной администрации Александр Терещук сообщил, что гербициды не повлияли должным образом на состояние воды.

Вчера, 9 июня, в реку Рось попали ядохимикаты. В селе Збаржевка Погребищенского района Винницкой области произошла авария. Автомобиль, перевозивший 1 т инсектицида, перевернулся в приток реки. Полиция сообщила, что ядохимикаты были украдены из фермерских хозяйств Козятинского и Липовецкого районов.

Сегодня утром в Белой Церкви и Умани приостановили централизованую подачу воды.

Река Рось - правый приток Днепра.