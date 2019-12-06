ГСЧС: Найти живых в одесском колледже уже не надеемся

Фото: dumskaya.net

Спасатели ГСЧС обследовали все не пострадавшие от огня помещения и подвалы горевшего колледжа в Одессе и не обнаружили там живых людей. Об этом на заседании координационного совета Одесской ОГА заявил замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий, сообщает Думская.

"Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет", - сказал он.

Согласно последним данным ГСЧС, всего в результате пожара погибли два человека, в лечебных учреждениях остаются 26 человек, судьба 14 человек неизвестна.

4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар.

5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога.

LIGA.net ведет хронику пожара.