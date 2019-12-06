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ГСЧС: Найти живых в одесском колледже уже не надеемся

ГСЧС: Найти живых в одесском колледже уже не надеемся - Фото
Фото: dumskaya.net
06.12.2019, 15:28

Согласно последним данным ГСЧС, судьба 14 человек неизвестна

Спасатели ГСЧС обследовали все не пострадавшие от огня помещения и подвалы горевшего колледжа в Одессе и не обнаружили там живых людей. Об этом на заседании координационного совета Одесской ОГА заявил замначальника облуправления ГСЧС Александр Крицкий, сообщает Думская.

"Надежды, что в здании остаются выжившие, нет. Все помещения, которые не пострадали от огня, обследованы. Людей там нет", - сказал он.

Согласно последним данным ГСЧС, всего в результате пожара погибли два человека, в лечебных учреждениях остаются 26 человек, судьба 14 человек неизвестна.

  • 4 декабря в здании Одесского колледжа экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса начался пожар. 
  • 5 декабря в ОГА сообщали, что пожар мог начаться из-за неисправного удлинителя. В полиции не исключают версии поджога. 

LIGA.net ведет хронику пожара.

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одесса пожар ГСЧС колледж
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