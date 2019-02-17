ГСЧС ответила на слухи о радиации в Тернопольской области

Иллюстративное фото: пресс-служба ГСЧС

Распространенная некоторыми СМИ Тернопольской области информация о якобы повышении радиационной опасности в области не соответствует действительности. Об этом сообщил в Facebook начальник ГУ ГСЧС области Виктор Маслей.

"В СМИ появилось сообщение о радиационной опасности, данная информация является фейком. Радиационная ситуация в области - в норме. На АЭС Хмельницкой и Ровенской областей - без происшествий", - написал Маслей.

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В Facebook Тернопольской облгосадминистрации сообщается, что 17 февраля в 9:30 из-за возможного внешнего вмешательства произошел сбой в программном обеспечении системы оповещения области. Причины сбоя выясняются. Там подтвредили, что радиационная ситуация в области - в норме.

В конце января на законсервированной Чернобыльской АЭС провели испытания радиационного контроля под аркой Нового безопасного конфайнмента - имитировали аварии и проверяли реакцию систем на них.