ГУР: На участке разведения в Станице - военные гибридной армии РФ

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На участке разведения в Станице Луганской находятся боевики гибридной российской армии, переодетые в гражданскую одежду. Об этом сообщили сегодня в Главном управлении разведки Минобороны.

"На территории, с которой по заявлениям противника выведены его войска, продолжают находиться группы военнослужащих российских оккупационных войск, которые выдают себя за местных жителей", - отмечается в сообщении.

Ранее о том, что в Станице на неподконтрольном Украине участке находятся оккупанты, в том числе кадровые военные РФ, сообщили в батальоне Айдар.

По данным разведки, оккупационное командование через подконтрольные СМИ распространяет слухи о несоблюдении договоренностей стороной ВСУ и возвращении украинских подразделений на предварительно занимаемые позиции. Для подготовки фейковых материалов привлекаются съемочные группы российских ТВ-пропагандистов.

26 июня украинская армия провела первый этап отвода своих сил в Станице Луганской.

30 июня сообщалось, что боевики не разобрали свой блокпост сразу за разрушенным мостом в Станице Луганской.

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