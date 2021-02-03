Харьковская полиция закрыла дело о "пытках" на съемках российского режиссера Хржановского

Полиция закрыла уголовное дело, открытое в апреле 2020 года по фактам возможных пыток несовершеннолетних детей во время съемок в Харькове фильма российского режиссера Ильи Хржановского "Дау. Дегенерация". Об этом сообщает пресс-служба полиции.

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"На основании собранных во время досудебного расследования неопровержимых доказательств сотрудники полиции пришли к выводу, что в действиях лиц, которые занимались организацией и проведением съемок фильма "Дау. Дегенерация" с участием малолетних детей в Харькове, отсутствуют признаки уголовных преступлений", – сказано в сообщении.

В ходе проведения следственных действий полицейские допросили директора Харьковского детского дома, воспитанники которого участвовали в съемках, медсестер, сопровождавших младенцев, других работников учреждения, а также представителей съемочной группы фильма.

Следователи установили, что в фильме не содержатся произведения, пропагандирующие культ насилия и жестокости, отметили в полиции.

Илья Хржановский – художественный руководитель Мемориального центра Холокоста "Бабий Яр" в Киеве.

22 апреля 2020 года ювенальные прокуроры Харьковской области открыли уголовное производство по фактам пыток, которые могли быть причинены несовершеннолетним детям во время съемок в Харькове фильма "Дау. Дегенерация". Также в деле фигурировала статья об изготовления или распространении произведений, пропагандирующих культ насилия.

Полиция таким образом отреагировала на пост в Facebook детского омбудсмена Николая Кулебы, который написал, что увиденные им кадры из фильма "ужасны".

В киевском мемориальном центре Бабий Яр заявили, что все обвинения против Хржановского "сделаны на основании эмоций и субъективных мнений".

В июле 2020 года британское издание The Telegraph извинилось и пообещало компенсацию Хржановскому за статью под заголовком "Украинская прокуроры расследуют проект "Дау" в связи с возможными пытками детей".

Вадим Ребрина

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