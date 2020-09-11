"Хасиды не обслуживаются". Против хозяина кафе в Умани открыли уголовное дело
Хозяин кафе пояснил, что "разместил данную информацию с целью нераспространения COVID-19"
В Умани хозяин одного из кафе вывесил табличку о том, что хасиды в его заведении не обслуживаются. Против него открыто уголовное дело по статье о дискриминации. Об этом сообщает пресс-служба МВД.
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Там рассказали, что в Уманский отдел полиции обратился с заявлением исполнительный директор Объединенной еврейской общины Украины. Он отметил, что табличка демонстрирует предвзятое отношение к брацлавским хасидам.
Хозяин кафе, в свою очередь, пояснил, что "разместил данную информацию с целью нераспространения COVID-19", сообщили в полиции.
Правоохранители изъяли табличку и направили ее на экспертное исследование.
По данному факту полиция открыла уголовное производство по ч. 1 ст. 161 (Нарушение равноправия граждан в зависимости от их расовой, национальной принадлежности, религиозных убеждений, инвалидности и по другим признакам) УК.
Фото опубликовала в Facebook журналистка hromadske Марьяна Пьецух.
- В ночь с 27 на 28 августа в Умани произошел конфликт между паломниками-хасидами и местными жителями, которые не пускали хасидов к могиле цадика Нахмана.
- 9 сентября в Умани хасиды устроили беспорядки на могиле основателя брацлавского религиозного течения Раби Нахмана. Причиной стали металлические ограждения, установленные в целях соблюдения социальной дистанции в период карантина.
- В Фонде Раби Нахмана уже отреагировали на инцидент, отметив, что с нарушителями порядка будет проведена разъяснительная работа и что этот случай не означает пренебрежительного отношения брацлавских хасидов к украинским законам.
- Украина решила выдворить двух зачинщиков беспорядков.
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