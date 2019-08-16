Политика
Экономика
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Стиль жизни
Здоровье
Головні новини українською мовою
Мнения
Фото
Видео
Архив
ТВ программа
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
HR
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Медиарынок
Мнения
Инфографика
Фото
Видео
Архив
Экономика
Банки
Страхование
Фондовый рынок
Личные деньги
Криптовалюта
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Депозиты
Кредиты
Фондовые рынки
Сырьевые рынки
Выбрать кредит онлайн
Мнения
Инфографика
Архив
Технологии
Телеком
Гаджеты
Свой Бизнес
Оцифруй Бизнес
Суперданные
Баттлы
VLOG
Подписка на эксклюзив

"Хлебное перемирие": куда боевики перебросили танки и Грады

"Хлебное перемирие": куда боевики перебросили танки и Грады - Фото
Фото: flickr СММ ОБСЕ
16.08.2019, 09:08

По данным ОБСЕ, террористы разместили танки на двух полигонах возле населенных пунктов

Боевики спрятали 27 танков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ.

По доступным ОБСЕ данным воздушного наблюдения, обнаружено наличие 22 танков на полигоне неподалеку от Круглика (31 км к юго-западу от Луганска), пять танков на полигоне возле Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска).

Наблюдатели также видели четыре  реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) возле Новоамвросиевского (56 км к востоку от Донецка).

  • 14 августа в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.
  • С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.
  • LIGA.net шестой год подряд ведет непрерывную хронику событий гибридной войны России против Украины на востоке нашей страны.

Читайте также: Минск не работает. Оккупанты стягивают танки и артиллерию - ОБСЕ

Напишите нам
обсе танки перемирие
Комментарии
Последние новости
Популярное
Загрузка...
 