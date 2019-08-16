"Хлебное перемирие": куда боевики перебросили танки и Грады

Боевики спрятали 27 танков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ.
По доступным ОБСЕ данным воздушного наблюдения, обнаружено наличие 22 танков на полигоне неподалеку от Круглика (31 км к юго-западу от Луганска), пять танков на полигоне возле Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска).
Наблюдатели также видели четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) возле Новоамвросиевского (56 км к востоку от Донецка).
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