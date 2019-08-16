"Хлебное перемирие": куда боевики перебросили танки и Грады

Фото: flickr СММ ОБСЕ

Боевики спрятали 27 танков недалеко от временно оккупированного Луганска. Об этом сообщает пресс-служба миссии ОБСЕ.

По доступным ОБСЕ данным воздушного наблюдения, обнаружено наличие 22 танков на полигоне неподалеку от Круглика (31 км к юго-западу от Луганска), пять танков на полигоне возле Шимшиновки (27 км к юго-западу от Луганска).

Наблюдатели также видели четыре реактивные системы залпового огня (РСЗО; БМ-21 Град, 122 мм) возле Новоамвросиевского (56 км к востоку от Донецка).

14 августа в зоне проведения операции объединенных сил на востоке Украины погиб военнослужащий Вооруженных Сил Украины.

С 21 июля 2019 года, когда было объявлено о "полном прекращении огня", в Донбассе погибли уже девять военнослужащих.

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