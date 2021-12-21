Хотела в Николаев: в Одессе 25-летняя женщина угнала яхту и врезалась в пирс – фото

В Одессе женщина с признаками наркотического опьянения угнала яхту и врезалась в бетонное ограждение в море. Об этом сообщает пресс-служба патрульной полиции.

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Инцидент произошел вчера, 20 декабря. В полицию поступило сообщение о похищении яхты на морском вокзале. По словам заявителя, он пришел на причал, где оставил свое транспортное средство, но не нашел его там.

Патрульные и береговая охрана обследовали территорию и обнаружили яхту, врезавшуюся в бетонное ограждение в море. На ней находилась 25-летняя женщина с признаками наркотического опьянения. Она рассказала, что пыталась попасть на яхте в Николаев.

В ходе проверки правоохранители узнали, что женщина была в розыске. За год на нее уже дважды составляли админматериалы за вождение в состоянии алкогольного и наркотического опьянения.

Полиция передала следователям новые материалы по статье об управлении транспортными средствами или судами в состоянии опьянения.

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В октябре 2021-го консул Александр Плодистый сообщал, что чаще всего украинцев в Польше полиция задерживает за вождение в нетрезвом состоянии и употребление наркотиков.

11 ноября в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе сбил двух 13-летних подростков. Водитель ранее привлекался к уголовной ответственности за производство и хранение наркотиков.

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Оксана Житнюк

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