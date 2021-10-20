Украинцев в Польше задерживают в основном за пьяное вождение и наркотики – консул

Чаще всего украинцев в Польше полиция задерживает за вождение в нетрезвом состоянии и употребление наркотиков. Уголовных же преступлений граждане Украины в этой стране совершают "очень мало", рассказал Yavp.pl консул в Гданьске Александр Плодистый.

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Речь идет о гражданах Украины, которые проживают в Поморском, Западнопоморском, Куявско-Поморском и Варминско-Поморском воеводствах Польши.

"Фактически из 10 сообщений в день семь касаются того, что остановили авто, водитель которого является гражданином Украины и был в нетрезвом состоянии. Это какая-то беда просто, мне неприятно это слышать", – рассказал консул.

По словам Плодистого, как правило, за это предусмотрен штраф или ограничение свободы, лишение водительских прав.

На втором месте — правонарушения, связанные с хранением и употреблением наркотиков. Преступления уголовного характера — это единичные случаи, отметил консул.

По данным агентства по трудоустройству Personnel Service, украинцы в последнее время чаще едут работать в Германию, чем в Польшу, из-за более высокой зарплаты.

С марта 2021 года в Украине за вождение в нетрезвом виде предусмотрен штраф в 17 000 грн и лишение водительских прав на год.

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Виктория Найдёнова

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