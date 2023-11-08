Хотели вывезти и продать оборудование для МиГ-29: СБУ задержала трех дельцов – фото
Контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала международный канал нелегального вывоза из Украины комплектующих к боевым самолетам. Пресс-служба СБУ сообщила, что дельцы якобы хотели продать азиатским заказчикам оборудование для истребителей МиГ-29.
В СБУ заявили, что в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника, которые пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на почти 2,5 млн грн.
Как утверждают в спецслужбе, комплектующие ранее были украдены на Мотор Сич.
Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы якобы планировали вывезти ее за пределы Украины с утаиванием от таможенного контроля.
"Кроме того, таким образом, злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО", – говорится в сообщении.
В СБУ заявили, что в Одесской области задержали "на горячем" одного из фигурантов, желавшего переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через Приднестровье, спрятав товар в технологических полостях своего авто.
По данным следствия, организатором оказался коммерсант из Харькова, размещавший "рекламные" объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.
В ходе обысков по адресам проживания фигурантов СБУ изъяла большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.
Задержанным сообщено о подозрении по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (штраф или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет).
- 24 марта 2023 года стало известно, что во время обысков в кабинете подозреваемого в коллаборационизме бизнесмена Вячеслава Богуслаева нашли документы о продаже авиационных двигателей Мотор Сичи подсанкционным компаниям из Ирана.
- 3 октября Госбюро расследований передало ВСУ вертолет Ми-2, который пыталось скрыть бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич".
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