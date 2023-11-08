Хотели вывезти и продать оборудование для МиГ-29: СБУ задержала трех дельцов – фото

Контрразведка Службы безопасности Украины ликвидировала международный канал нелегального вывоза из Украины комплектующих к боевым самолетам. Пресс-служба СБУ сообщила, что дельцы якобы хотели продать азиатским заказчикам оборудование для истребителей МиГ-29.

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В СБУ заявили, что в Киеве, Харькове, Одессе и Запорожье задержан организатор нелегального трафика и два его сообщника, которые пытались незаконно продать азиатским заказчикам партию запчастей к авиадвигателям на почти 2,5 млн грн.

Как утверждают в спецслужбе, комплектующие ранее были украдены на Мотор Сич.

Для переправки продукции зарубежным клиентам дельцы якобы планировали вывезти ее за пределы Украины с утаиванием от таможенного контроля.

"Кроме того, таким образом, злоумышленники хотели вывезти из Украины радиолокационный блок для истребителей МиГ-29, который используется для распознавания самолетов в режиме "свой-чужой" системой ПВО", – говорится в сообщении.

В СБУ заявили, что в Одесской области задержали "на горячем" одного из фигурантов, желавшего переправить авиапродукцию в одну из стран Восточной Азии через Приднестровье, спрятав товар в технологических полостях своего авто.

По данным следствия, организатором оказался коммерсант из Харькова, размещавший "рекламные" объявления об авиакомплектующих на специализированных интернет-ресурсах.

В ходе обысков по адресам проживания фигурантов СБУ изъяла большое количество агрегатов к авиационной технике украинского производства, подготовленных к отправке за границу.

Задержанным сообщено о подозрении по статье о нарушении порядка осуществления международных передач товаров, подлежащих государственному экспортному контролю (штраф или ограничение или лишение свободы на срок до трех лет).

24 марта 2023 года стало известно, что во время обысков в кабинете подозреваемого в коллаборационизме бизнесмена Вячеслава Богуслаева нашли документы о продаже авиационных двигателей Мотор Сичи подсанкционным компаниям из Ирана.

3 октября Госбюро расследований передало ВСУ вертолет Ми-2, который пыталось скрыть бывшее руководство акционерного общества "Мотор Сич".

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