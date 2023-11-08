Хотіли вивезти і продати азійцям обладнання для МіГ-29: СБУ затримала трьох ділків – фото

Контррозвідка Служби безпеки України ліквідувала міжнародний канал нелегального вивезення з України комплектовання до бойових літаків. Пресслужба СБУ повідомила, що ділки нібито хотіли продати азійським замовникам обладнання для винищувачів МіГ-29.

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В СБУ заявили, що в Києві, Харкові, Одесі та Запоріжжі затримано організатора нелегального трафіку і двох його спільників, які намагались незаконно продати азійським замовникам партію запчастин до авіадвигунів на майже 2,5 млн грн.

Як стверджують у спецслужбі, комплектовання раніше було викрадене з Мотор Січі.

Для переправлення продукції зарубіжним клієнтам ділки нібито планували вивезти її за межі України з приховуванням від митного контролю.

"Крім того, у такий спосіб зловмисники хотіли вивезти з України радіолокаційний блок для винищувачів МіГ-29, який використовується для розпізнавання літаків у режимі "свій-чужий" системою ППО", – йдеться у дописі.

В СБУ заявили, що в Одеській області затримали "на гарячому" одного із фігурантів, що хотів переправити авіапродукцію до однієї з країн Східної Азії через Придністров’я, заховавши товар у технологічних порожнинах свого авто.

За даними слідства, організатором виявився комерсант з Харкова, який розміщував "рекламні" оголошення про авіакомплектовання на спеціалізованих інтернет-ресурсах.

Під час обшуків за адресами проживання фігурантів СБУ вилучила велику кількість агрегатів до авіаційної техніки українського виробництва, підготовлених до відправлення за кордон.

Затриманим повідомлено про підозру за статтею про порушення порядку здійснення міжнародних передач товарів, що підлягають державному експортному контролю (штраф або обмеження чи позбавлення волі на строк до трьох років).

24 березня 2023 року стало відомо, що під час обшуків у кабінеті підозрюваного в колабораціонізмі бізнесмена В'ячеслава Богуслаєва знайшли документи про продаж авіаційних двигунів Мотор Січі підсанкційним компаніям з Ірану.

3 жовтня Держбюро розслідувань передало ЗСУ гелікоптер Мі-2, який намагалося приховати колишнє керівництво акціонерного товариства "Мотор Січ".

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