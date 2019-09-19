Инцидент на Мосту метро. Задержанному сообщили о подозрении

Задержанный на мосту метро (Фото: пресс-служба МВД)

Сегодня, 19 сентября, Алексею Белько, задержанному после того как вчера он перекрыл движение по Мосту метро, сообщили о подозрении. Об этом информирует в Facebook пресс-служба прокуратуры Киева.

Сообщается, что действия подозреваемого квалифицированы по ч.2 ст.259 (заведомо ложное сообщение об угрозе безопасности граждан, подготовке взрыва, повлекшее тяжкие последствия) и ч.4 ст.296 (хулиганство с применением огнестрельного оружия) УК.

Сейчас решается вопрос об избрании в отношении подозреваемого меры пресечения.

В прокуратура напоминают, что каких-либо требований корыстного или политического содержания подозреваемый не выдвигал и совершение своих действий ничем не аргументировал.

Отмечается, что на месте совершения преступления, а также в других местах, где были проведены неотложные обыски, взрывчатки и оружия не найдено. В результате проведения сотрудниками КОРД спецоперации по задержанию Белько никто не пострадал.

Читайте также: Появился рассказ захватчика Моста метро: видео