Иран передаст черные ящики сбитого лайнера Украине - Reuters

Бортовые самописцы сбитого лайнера авиакомпании МАУ будут переданы Украине, заявили в Иране в субботу, сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.
Когда именно "черные ящики" будут переданы Украине, не сообщается.
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Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
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Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.
- 11 января в Иране заявили, что черные ящики отправят во Францию. В свою очередь французы сообщили, что расшифровка будет происходить в Украине.
- 15 января СБУ и Офис генпрокурора направили иранским правоохранителям запрос о передаче Украине бортовых самописцев лайнера МАУ.
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