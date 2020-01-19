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Иран передаст черные ящики сбитого лайнера Украине - Reuters

Иран передаст черные ящики сбитого лайнера Украине - Reuters - Фото
Черные ящики со сбитого в Иране Boeing (Фото: Iran Press/ЕРА)
19.01.2020, 09:13

Когда именно бортовые самописцы окажутся в Украине, пока неизвестно

Бортовые самописцы сбитого лайнера авиакомпании МАУ будут переданы Украине, заявили в Иране в субботу, сообщает Reuters со ссылкой на иранское агентство Tasnim.

Когда именно "черные ящики" будут переданы Украине, не сообщается.

  • Рано утром 8 января недалеко от международного аэропорта в Тегеране разбился украинский пассажирский самолет авиакомпании МАУ Boeing 737-800 NG рейса PS 752. Погибли все 176 человек на борту.
  • Впоследствии Иран признал, что военные "непреднамеренно" сбили Boeing.
  • 11 января в Иране заявили, что черные ящики отправят во Францию. В свою очередь французы сообщили, что расшифровка будет происходить в Украине.
  • 15 января СБУ и Офис генпрокурора направили иранским правоохранителям запрос о передаче Украине бортовых самописцев лайнера МАУ.

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Иран авиакатастрофа мау черные ящики
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