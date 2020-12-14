Используя видео Зеленского, мошенники выманивают у граждан деньги – киберполиция

Злоумышленники в интернете выманивают деньги у украинцев под видом оказания государственных компенсаций из-за карантина. С начала месяца поступило уже около 100 обращений от пострадавших, сообщает пресс-служба киберполиции.

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Там рассказали, что обычно мошенники размещают видео, где президент Владимир Зеленский рассказывает о выплатах материальной помощи предпринимателям в размере 8000 грн. В описании к видео размещают ссылки на ресурс, где якобы можно подать заявку на получение выплаты. При этом авторы видео утверждают, что такую помощь может получить каждый.

На странице по ссылке гражданам предлагается ввести персональные данные и номер банковской карты для зачисления денег. Однако в дальнейшем мошенники просят оплатить услуги юриста по оформлению заявления, получение электронной подписи, прохождение идентификации и тому подобное. В основном для этого используют встроенный чат-бот, сообщили в полиции.

Таким образом украинцы не только переводят деньги за несуществующие услуги, но и передают персональные данные аферистам.

Киберполиция советует гражданам получать информацию по поводу финансовых выплат только из официальных источников; не переходить по сомнительным ссылкам; не сообщать конфиденциальную информацию посторонним; если это случилось, заблокировать карту; в случае подозрения мошеннических действий немедленно сообщать в правоохранительные органы.

8 декабря Зеленский подписал законопроекты о поддержке бизнеса во время действия карантина в Украине. В частности, документы предусматривают финансовую помощь.

Около 1 млн 700 тысяч человек, которые потеряли часть зарплаты или дохода из-за введенного карантина, получат по 8000 грн.

14 декабря в Минцифры сообщили, что за первые сутки регистрации заявлений на государственном портале Дія для получения 8000 грн успешно подали заявки более 33 000 человек.

Вадим Ребрина

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