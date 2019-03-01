Из оккупированного Донбасса пытались ввезти сигареты: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

28 февраля пограничники на контрольно-пропускном пункте пропуска Новотроицкое обнаружили в автомобиле тайник с сигаретами "Made in ДНР". Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС в Facebook.

Для прохождения контроля при въезде на контролируемую территорию в КПВВ прибыл 43-летний гражданин Украины на автомобиле марки BMW, который двигался из временно оккупированного Донецка в Мариуполь.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Во время осмотра его автомобиля обнаружили тайник, который был скрыт за задней спинкой пассажирского сиденья в конструктивных особенностях транспортного средства.

Правоохранители изъяли 500 пачек контрафактных сигарет под маркировкой известных брендов с поддельными марками акцизного сбора Украины производства террористической организацией ДНР на сумму 22 тыс грн.

21 января 2019 года в Донецкой области в районе операции объединенных сил пограничники предотвратили незаконное перемещение через линию разграничения крупной партии медпрепаратов почти 500 тыс грн.