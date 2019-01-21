В Донецк пытались незаконно ввезти лекарств на 500 тыс грн: фото

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В Донецкой области в районе операции объединенных сил пограничники предотвратили незаконное перемещение через линию разграничения крупной партии медпрепаратов почти 500 тыс грн. Об этом сообщает пресс-центр штаба ООС.

Сегодня на пункте пропуска Новотроицкое прибыли для оформления на выезд во временно оккупированный Донбасс. по маршруту Волноваха-Донецк, два транспортных средства под управлением граждан Украины.

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"Пограничники уже имели оперативную информацию о возможном незаконном перемещении товаров . Автомобили немедленно были выведены из общего потока для проведения углубленного осмотра", - уточнили в штабе.

Фото: facebook.com/pressjfo.news

В салонах машин было обнаружено большое количество косметических и лекарственных препаратов.

"Объяснить происхождение и назначение значительной партии медикаментов мужчины не смогли. Мол, получили на почте и после пересечения линии разграничения должны были передать знакомым, адресов и контактных данных которых не знают", - отметили в пресс-центре.

Товар изъяли, составили протокол об административном правонарушении по ч.1 ст. 204-3. Сумма оценки медикаментов составила 490 тыс 500 грн.

Источники LIGA.net в захваченном гибридными войсками РФ Донецке сегодня подтвердили, что в аптеках города есть лекарства украинского производства. "Они дороже в 1,5-2 раза, их меньше, чем российских, но купить можно", - сказал собеседник.

По его словам, у кого есть возможность, те покупают украинские лекарства. "Они значительно эффективнее", - добавил он, уточнив, что многие просят родственников привезти медикаменты из подконтрольных Украине городов.

Местные жители во временно оккупированном Луганске жалуются на качество лекарств российского производства.