Избиение журналиста на Банковой. Суд арестовал на два месяца одного из подозреваемых

Печерский суд взял под стражу одного из подозреваемых в нападении на фотокорреспондента издания Буквы Александра Кужельного.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выбрал для 20-летнего Никиты Губского меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 октября 2021 года.

Защита подозреваемого считает, что максимальной мерой пресечения для Губского мог быть домашний арест, и собирается подавать апелляцию.

14 августа на фотокорреспондента издания Буквы Александра Кужельного напали неизвестные после акции Национального корпуса.

В тот же день Нацкорпус заявил, что извинился перед журналистом, а нападавшие якобы "понесли наказание".

15 августа следователи Нацполиции Киева сообщили о подозрении в избиении журналиста двум жителям Львова.

Денис Юдин

Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.