Избиение журналиста на Банковой. Суд арестовал на два месяца одного из подозреваемых
18.08.2021, 13:30
Никита Губский (слева) в суде (Фото – скриншот из видео УНН, Facebook)
Печерский суд взял под стражу одного из подозреваемых в нападении на фотокорреспондента издания Буквы Александра Кужельного.
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Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выбрал для 20-летнего Никиты Губского меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 октября 2021 года.
Защита подозреваемого считает, что максимальной мерой пресечения для Губского мог быть домашний арест, и собирается подавать апелляцию.
- 14 августа на фотокорреспондента издания Буквы Александра Кужельного напали неизвестные после акции Национального корпуса.
- В тот же день Нацкорпус заявил, что извинился перед журналистом, а нападавшие якобы "понесли наказание".
- 15 августа следователи Нацполиции Киева сообщили о подозрении в избиении журналиста двум жителям Львова.
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