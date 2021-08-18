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Избиение журналиста на Банковой. Суд арестовал на два месяца одного из подозреваемых

Цей матеріал також доступний українською
18.08.2021, 13:30
Избиение журналиста на Банковой. Суд арестовал на два месяца одного из подозреваемых - Фото
Никита Губский (слева) в суде (Фото – скриншот из видео УНН, Facebook)

Печерский суд взял под стражу одного из подозреваемых в нападении на фотокорреспондента издания Буквы Александра Кужельного.

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Суд удовлетворил ходатайство прокуратуры и выбрал для 20-летнего Никиты Губского меру пресечения в виде содержания под стражей до 16 октября 2021 года.

Защита подозреваемого считает, что максимальной мерой пресечения для Губского мог быть домашний арест, и собирается подавать апелляцию.

  • 14 августа на фотокорреспондента издания Буквы Александра Кужельного напали неизвестные после акции Национального корпуса.
  • В тот же день Нацкорпус заявил, что извинился перед журналистом, а нападавшие якобы "понесли наказание".
  • 15 августа следователи Нацполиции Киева сообщили о подозрении в избиении журналиста двум жителям Львова.
Денис Юдин
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журналист избиение Александр Кужельный Никита Губский
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