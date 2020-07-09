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Жестокое убийство Ноздровской: Россошанскому продлили арест

09.07.2020, 17:42
Жестокое убийство Ноздровской: Россошанскому продлили арест - Фото
Юрий Россошанский (фото - Радио Свобода)

Подозреваемому в жестоком убийстве юриста Ирины Ноздровской Юрию Россошанскому продлили арест на два месяца

Шевченковский районный суд Киева до 7 сентября продлил арест Юрию Россошанскому, обвиняемому в убийстве юриста Ирины Ноздровской в декабре 2017 года. Об этом из зала суда сообщает корреспондент ZMINA.

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Таким образом суд удовлетворил ходатайство обвинения. Защита подозреваемого ходатайствовала о смягчении меры пресечения, апеллируя к тому, что "он самый пожилой человек, которого удерживают в Киевском СИЗО".

На заседании присутствовали родители Ирины Ноздровской. Они заявили, что считают Россошанского виновным, но убийство, по их мнению, совершила группа лиц.

Продолжение рассмотрения дела запланировано на 15 июля.

  • 1 января 2018 года в реке под Киевом нашли тело юриста Ирины Ноздровской, которая пропала за несколько дней до этого. 8 января подозрение в убийстве было объявлено Юрию Россошанскому - отцу Дмитрия Россошанского, который в сентябре 2015 года сбил насмерть Светлану Сапатинскую, сестру Ноздровской, и был за это приговорен к тюрьме.
  • Дело о гибели сестры юрист вела в суде почти два года, добиваясь наказания для обвиняемого. В итоге в июне 2017-го виновника ДТП приговорили к семи годам тюрьмы.
Наталия Софиенко
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