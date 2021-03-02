Жительнице Львова грозит 7 лет тюрьмы за распространение своих интимных фото

Во Львове 27-летней местной жительнице, которая якобы продавала в интернете свои интимные фото и видео, полиция объявила о подозрении в распространении порнографии. Об этом сообщает пресс-служба ГУ Нацполиции во Львовской области.

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В полиции женщину называют "злоумышленницей", которая "создавала и выкладывала на одном из Telegram-каналов фото и видео с признаками порнографии, после чего предлагала интернет-пользователям за оплату получить доступ к их просмотру".

В квартире жительницы Львова провели обыск, изъяв компьютерную технику и банковские карточки.

"Согласно выводам экспертов, фото и видео, которые содержались на этих носителях, относятся к продукции порнографического характера", – говорится в сообщении.

Женщине сообщили о подозрении в совершении преступлений, предусмотренных ч.1 и ч.3 ст.301 (Ввоз, изготовление, сбыт и распространение порнографических предметов) УК. Максимальное наказание, которое ей грозит – до семи лет лишения свободы.

В мае 2020 года суд оштрафовал украинца, который снимал и загружал видео на один из крупнейших в мире порносайтов Pornhub.







Вадим Ребрина

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