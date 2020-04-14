Кабмин выделил 45 млн гривень для тушения пожара в Чернобыльской зоне

Кабмин на внеочередном заседании принял решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.
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Правительство выделит 100 млн гривень Министерству внутренних дел, которые затем направят Госслужбе по чрезвычайным ситуациям для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.
Также правительство выделит около 45 млн грн Министерству энергетики и защиты окружающей среды для "осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения". Средства выделят из резервного фонда госбюджета.