Кабмин выделил 45 млн гривень для тушения пожара в Чернобыльской зоне

Пожар в Чернобыльской Зоне отчуждения (Фото - Dronarium Украина/Facebook)

Кабмин на внеочередном заседании принял решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба КМУ.

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Правительство выделит 100 млн гривень Министерству внутренних дел, которые затем направят Госслужбе по чрезвычайным ситуациям для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также правительство выделит около 45 млн грн Министерству энергетики и защиты окружающей среды для "осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения". Средства выделят из резервного фонда госбюджета.

Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки.

5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил , что "в центре пожара" повысился радиационный фон.

7 апреля в ГСЧС сообщили , что фон в Киеве и области - в норме.

7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.

В Киевской области установили уже двух подозреваемых в поджогах .

. В чера Рада ужесточила ответственность за поджоги: нарушителей накажут штрафами от до 9000 грн или тюрьмой от двух до пяти лет.