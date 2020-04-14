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Кабмин выделил 45 млн гривень для тушения пожара в Чернобыльской зоне

Кабмин выделил 45 млн гривень для тушения пожара в Чернобыльской зоне - Фото
Пожар в Чернобыльской Зоне отчуждения (Фото - Dronarium Украина/Facebook)
14.04.2020, 11:55

Кабмин выделил 100 млн грн МВД, которые направят ГСЧС для ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций

Кабмин на внеочередном заседании принял решение о выделении дополнительных средств на ликвидацию пожара в Чернобыльской зоне отчуждения. Об этом сообщает пресс-служба КМУ. 

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Правительство выделит 100 млн гривень Министерству внутренних дел, которые затем направят Госслужбе по чрезвычайным ситуациям для предотвращения и ликвидации последствий чрезвычайных ситуаций.

Также правительство выделит около 45 млн грн Министерству энергетики и защиты окружающей среды для "осуществления мероприятий, связанных с пожарами в зоне отчуждения". Средства выделят из резервного фонда госбюджета.

  • Верховой пожар в ЧЗО зафиксирован 4 апреля около полудня вблизи Владимировки. 
  • 5 апреля и.о. главы Госэкоинспекции Егор Фирсов заявил, что "в центре пожара" повысился радиационный фон.
  • 7 апреля в ГСЧС сообщили, что фон в Киеве и области - в норме.
  • 7 апреля огонь распространился на площадь до 35 гектаров.
  • В Киевской области установили уже двух подозреваемых в поджогах.
  • Вчера Рада ужесточила ответственность за поджоги: нарушителей накажут штрафами от до 9000 грн или тюрьмой от двух до пяти лет.

Владислав Сердюк
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