Как остановить технику врага. Инструкция для гражданских от территориальной обороны

На фоне сообщений о наступлении колон оккупантов с севера Украины, территориальная оборона ВСУ призывает к организованному сопротивлению.

В ТрО составили инструкцию, как гражданским остановить технику врага.

Советуют прежде всего выставлять дозоры, чтобы видеть движение колонн.

Узнав о направлении движения, каким-либо образом перекройте дорогу.

"Взорвите мост или заблокируйте грузовым транспортом движение. Когда колонна остановится, забрасывайте ее коктейлями Молотова и накрывайте огнем из стрелкового оружия", – пишут в теробороне.

Важно записывать на видео пленных, которых удалось захватить в бою. Ведь это деморализует оккупантов: "Или ведите прямые трансляции в социальных сетях – это ободрит ваших собратьев".

Женщинам и подросткам вдоль движения колонны можно размещать плакаты:"Вас здесь ждет только смерть", и подобного угрожающего содержания.

"Не бойтесь – они боятся вас больше. Мы победим", – отмечают в теробороне ВСУ.

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Ірина Петренко

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