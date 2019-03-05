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05.03.2019, 08:47

Как скальпель: в Донбассе применяют новые боеприпасы РФ - фото

Как скальпель: в Донбассе применяют новые боеприпасы РФ - фото - Фото
Фото: facebook.com/pressjfo.news

Появились новые доказательства поставок российского оружия в захваченный гибридной армией Донбасс

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Во временно оккупированном Донбассе боевики используют российские новые управляемые артиллерийские боеприпасы "Краснополь".Об этом сообщает Радио Свобода.

В феврале в поселке Новолуганское на Светлодарской дуге от российского управляемого артиллерийского боеприпаса "Краснополь" пострадал частный дом.

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Фото: facebook.com/pressjfo.news

Его 70-летний владелец Виктор Фролов выжил. Он считает, что снаряд был необычным.

"Это какой-то снаряд не тот. Я все видел. Я был на войне. Но такого снаряда еще не видел", – сказал пенсионер.

В штабе ООС подтверждают: снаряд, который разрушил жилой дом на окраине Новолуганское, действительно необычный. Украинские военные установили: стреляли российским управляемым артиллерийским боеприпасом "Краснополь".

"Был проведен анализ именно этого боеприпаса, собраны все осколки. Сам боеприпас "Краснополь" имеет особенности - это и система наведения, это и боевая часть, стабилизационная часть, те же хвостовые наконечники, которые позволяют осуществлять корректировку траектории полета уже на подлете к цели", - отметил спикер Главного управления разведки Минобороны Вадим Скибицкий .

Управляемый артиллерийский снаряд "Краснополь": калибр - 152 миллиметра, вес снаряда - 50 кг. Осколочно-фугасная боевая часть позволяет поражать бронетехнику и укрепленные военные объекты на расстоянии до 20 километров.

Фото: radiosvoboda.org

Приводится боеприпас с помощью лазерного луча, входящего в состав комплекса.

"Для того, чтобы использовать этот боеприпас, нужен лазерный целеуказатель-дальномер, который подсвечивает цель, а уже на отраженный лазерный луч летит этот снаряд и попадает. Этот дальномер есть в составе штатных подразделений регулярных Вооруженных сил", - отметил заместитель начальника научно-исследовательского управления Генштаба ВСУ Виктор Шидлюх.

РосСМИ неоднократно показывали, как армия оккупанта использует боеприпас "Краснополь".

"От запуска до цели - максимум 15 секунд. Снаряд, аналогов которому в мире больше нет, "Краснополь". Разработка тульского конструкторского бюро", - отмечали росСМИ.

Боеприпас на вооружении только трех стран: Российской Федерации, Китая и Индии. И хотя разрабатывать его начали еще в конце 1970-х, в украинские части, по данным Генштаба, "Краснополь" не поступал.

"Он не успел поступить на территорию Украины и попасть к нам на склады. Никогда его не покупали, он не поступал к нам на вооружение - это достоверная информация", - утверждает Шидлюх.

В открытых источниках стоимость одного российского управляемого снаряда оценивают в десятки тысяч долларов.

"По нашим оценкам, это действительно было попадание в жилой дом, но это была ошибка операторов при наведении этого высокоточного снаряда", - отмечает Скибицкий.

В ГУР считают, что ошибка произошла из-за отсутствия опыта наемников. Огонь, по информации разведки, вели в учебных целях.

"Происходит обучение экипажей, боевых расчетов, офицеров и даже курсантов Вооруженных сил Российской Федерации на нашей территории. Боевому применению этих боеприпасов в боевых условиях. А это соответствующий боевой опыт. Мы фиксировали прибытия не только курсантов, но и преподавателей Санкт-Петербургской артиллерийской академии, других инструкторов, осуществляющих подготовку военнослужащих Вооруженных сил Российской Федерации на территории России", - добавил Скибицкий.

4 марта сообщалось, что в ОРДЛО российские военные специалисты осуществляли испытания нового образца беспилотника при применении в составе разведывательно-ударного контура.

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Теги: боевики, война, гур, боеприпас, краснополь
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