"Как в аду". На Гаити взорвалась автоцистерна, не менее 40 погибших – видео

В городе Кап-Аитьен на Гаити взорвалась автоцистерна c горючим, погибли не менее 40 человек. О катастрофе сообщил новостной ресурс Le Nouvelliste.

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По сообщению свидетелей взрыва, машина с горючим перевернулась на въезде в город около полуночи по местному времени.

Большое число жертв объясняется тем, что жители предместья начали сбегаться к месту аварии с канистрами, чтобы набрать бесплатный бензин. Люди толпились вокруг цистерны, когда она взорвалась. От взрыва также загорелись расположенные поблизости дома.



"Мы были словно в аду", – сказала журналистам одна из свидетельниц катастрофы. По сообщениям очевидцев, вокруг места взрыва лежали несколько десятков тел.

Власти пока не называют точное число жертв, поскольку пожары еще не потушены и в домах могут также оставаться погибшие.

Местные больницы переполнены пострадавшими, людей "госпитализируют" во дворах лечебных учреждений.

#BREAKING : More than 40 people died in the explosion of a fuel tank in #CapHaitien city of #Haiti, dozens more were injured. pic.twitter.com/wnOXp7fBIT — Sushmit Patil (@PatilSushmit) December 14, 2021

Explosion d’un camion-citerne qui transportait de l’essence hier soir au Cap-Haïtien ,le bilan partiel est de 32 morts selon le maire adjoint Patrick Almonord #RFMINFO #Haiti pic.twitter.com/VGcwC6kkF4 — Gérald DELISCAR-JOURDAN (@GDELISCAR) December 14, 2021

Новость дополняется

10 декабря в Мексике грузовик с мигрантами из Гватемалы перевернулся и врезался в пешеходный мост. 53 человека погибли, свыше 20 получили ранения.

13 декабря в Балтийском море датский сухогруз перевернулся после столкновения с британским контейнеровозом.

Сергей Бережной

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