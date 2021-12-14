UA
UA
Новости
Политика
Общество
Мир
Происшествия
Киев
Спорт
Новости регионов
Бизнес
Экономика
Люди
Идеи и кейсы
ProГаз
UAExport
ТЭК
Авто
Транспорт
Недвижимость
Продовольствие
FMCG
Про новости компаний
Украинская фактология
Финансы
Экономика
Банки
Личные деньги
Фондовый рынок
Конвертер валют
Валюта
Банковские металлы
Выбрать кредит онлайн
Про новости компаний
Tech
Технологии
Телеком
Гаджеты
В Украине
Стартапы
Разное
Про новости компаний
Life
Истории
Советы
Пояснения
Развлечения
Досье
Все досье
Персони
Компании
Партии
Праздники
Организации
Блоги
Спецпроекты
Мнения
Рассылки
Фото и видео
Промокоды
ОСАГО
Вакансии
LIGA.Радників
Авторы
Редакция
Архив
ТВ-программа
RSS-каналы

"Как в аду". На Гаити взорвалась автоцистерна, не менее 40 погибших – видео

Цей матеріал також доступний українською
14.12.2021, 15:20
Взрыв на Гаити (Фото - Twitter)

В городе Кап-Аитьен на Гаити взорвалась автоцистерна c горючим, погибли не менее 40 человек. О катастрофе сообщил новостной ресурс Le Nouvelliste.

Читайте нас в Telegram: проверенные факты, только важное

По сообщению свидетелей взрыва, машина с горючим перевернулась на въезде в город около полуночи по местному времени.

Большое число жертв объясняется тем, что жители предместья начали сбегаться к месту аварии с канистрами, чтобы набрать бесплатный бензин. Люди толпились вокруг цистерны, когда она взорвалась. От взрыва также загорелись расположенные поблизости дома. 

"Мы были словно в аду", – сказала журналистам одна из свидетельниц катастрофы. По сообщениям очевидцев, вокруг места взрыва лежали несколько десятков тел. 

Власти пока не называют точное число жертв, поскольку пожары еще не потушены и в домах могут также оставаться погибшие.

Местные больницы переполнены пострадавшими, людей "госпитализируют" во дворах лечебных учреждений.

Новость дополняется

Сергей Бережной
Если Вы заметили орфографическую ошибку, выделите её мышью и нажмите Ctrl+Enter.
взрыв авария пожар Гаити автоцистерна
Еще по теме
Вакансии
Больше вакансий
Графічний дизайнер (рівень middle)
Киев ЛІГА.net
Кореспондент (напрямок: економіка бізнес і фінанси)
Киев ЛІГА.net
Разместить вакансию

Комментарии

Последние новости
Спецпроекты
 