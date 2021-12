"Как в аду". На Гаити взорвалась автоцистерна, не менее 40 погибших – видео

В городе Кап-Аитьен на Гаити взорвалась автоцистерна c горючим, погибли не менее 40 человек. О катастрофе сообщил новостной ресурс Le Nouvelliste.

По сообщению свидетелей взрыва, машина с горючим перевернулась на въезде в город около полуночи по местному времени.

Большое число жертв объясняется тем, что жители предместья начали сбегаться к месту аварии с канистрами, чтобы набрать бесплатный бензин. Люди толпились вокруг цистерны, когда она взорвалась. От взрыва также загорелись расположенные поблизости дома.



"Мы были словно в аду", – сказала журналистам одна из свидетельниц катастрофы. По сообщениям очевидцев, вокруг места взрыва лежали несколько десятков тел.

Власти пока не называют точное число жертв, поскольку пожары еще не потушены и в домах могут также оставаться погибшие.

Местные больницы переполнены пострадавшими, людей "госпитализируют" во дворах лечебных учреждений.

