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В Мексике грузовик перевернулся и врезался в мост: 53 погибших, десятки раненых – фото

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10.12.2021, 09:58
В Мексике грузовик перевернулся и врезался в мост: 53 погибших, десятки раненых – фото - Фото
Грузовик с мигрантами перевернулся (фото - ЕРА)

В Мексике грузовик с мигрантами из Гватемалы перевернулся и врезался в пешеходный мост. 53 человека погибли, свыше 20 получили ранения, трое – в критическом состоянии, пишет Associated Press.

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По данным местной власти, авария произошла на шоссе, ведущем в столицу штата Чьяпас. Мигранты ехали в кузове грузовика – после ДТП дорога была усыпана телами погибших и раненными.

Выживший в аварии мужчина рассказал полиции, что автомобиль сначала увеличил скорость, а затем потерял управление.

По информации правоохранителей, в грузовике находилось от восьми до десяти маленьких детей. Следователи полагают, что причиной аварии стала скорость и вес грузовика – он вез слишком много людей. Автомобиль перевернулся на изгибе дороги и врезался в пешеходный мост.

Спасатели утверждают, что всего в грузовике было более 100 человек. После аварии некоторые пострадавшие сбежали, так как их ждала бы депортация.

ДТП в Мексике (фото – ЕРА)

ДТП в Мексике (фото- ЕРА)

ДТП в Мексике (фото – ЕРА)

ДТП в Мексике (фото – ЕРА)
  • 26 октября 2021 года в Харькове автомобиль Infiniti, которым управлял 16-летний подросток, выехал на красный свет и протаранил Chevrolet. Водитель Chevrolet погиб, находившихся в Infiniti госпитализировали.
  • 11 ноября на проспекте Науки в Харькове автомобиль Toyota на пешеходном переходе  сбил двух 13-летних подростков. Пострадавшие госпитализированы, водитель был под воздействием наркотиков.
  • 25 ноября на въезде в Харьков произошло смертельное ДТП. Фура раздавила такси, трое погибших.

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Яна Катасонова
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