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18.10.2018, 06:29

Катастрофа Су-27: названо имя погибшего пилота из США

Катастрофа Су-27: названо имя погибшего пилота из США - Фото
Су-27 (фото - Facebook/Командование ВС ВСУ)

Сет Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи

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В результате крушения во время учений военной авиации стран-членов НАТО и партнеров "Чистое небо-2018" украинского истребителя Су-27УБ погиб американский пилот подполковник Сет Неринг по прозвищу Джетро. Об этом сообщает Голос Америки.

Неринг был пилотом в 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

Также имя погибшего пилота и свои соболезнования озвучили сегодня в Командовании Воздушных Сил ВСУ. 

Honoring Lt. Col. Seth “Jethro” Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2

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16 октября около 17:00 в районе села Уланов в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко и представитель ВС Нацгвардии США - погибли. В связи с катастрофой, все запланированные на 18-19 октября международные мероприятия на аэродромах Староконстантинов и Гавришевка с участием представителей СМИ отменены. Степан Полторак сообщил, что разбившийся истребитель недавно прошел ремонт, черный ящик на месте катастрофы уже найден.

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Теги: су-27, Чистое небо, катастрофа су-27, учения чистое небо, Сет Неринг, американский пилот
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