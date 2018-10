Катастрофа Су-27: названо имя погибшего пилота из США

Су-27 (фото - Facebook/Командование ВС ВСУ)

Сет Неринг был пилотом 194-й боевой эскадрильи

В результате крушения во время учений военной авиации стран-членов НАТО и партнеров "Чистое небо-2018" украинского истребителя Су-27УБ погиб американский пилот подполковник Сет Неринг по прозвищу Джетро. Об этом сообщает Голос Америки.

Неринг был пилотом в 194-й боевой эскадрильи Калифорнийской воздушной национальной гвардии.

Также имя погибшего пилота и свои соболезнования озвучили сегодня в Командовании Воздушных Сил ВСУ.

Honoring Lt. Col. Seth “Jethro” Nehring, a fighter pilot with the California Air National Guard’s 194th Fighter Squadron, who died yesterday in a training accident in Ukraine, along with a Ukrainian pilot. pic.twitter.com/TZn3J8SFB2

16 октября около 17:00 в районе села Уланов в Винницкой области в рамках учебно-боевого полета разбился Су-27УБ, оба пилота - начальник авиации воздушного командования "Восток" ВС ВСУ, летчик I класса полковник Иван Петренко и представитель ВС Нацгвардии США - погибли. В связи с катастрофой, все запланированные на 18-19 октября международные мероприятия на аэродромах Староконстантинов и Гавришевка с участием представителей СМИ отменены. Степан Полторак сообщил, что разбившийся истребитель недавно прошел ремонт, черный ящик на месте катастрофы уже найден.

