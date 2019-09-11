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Князев представил нового руководителя следственного управления

Князев представил нового руководителя следственного управления - Фото
Фото - пресс-служба Нацполиции
11.09.2019, 13:59

Новым начальником Главного следственного управления стал Максим Цуцкиридзе

Глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя Главного следственного управления. Им стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции

Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции.

Глава Нацполиции подчеркнул три основных направления деятельности следственных подразделений: "С 1 января 2020 г. вступает в силу закон об уголовном проступке. На следственные подразделения положено задание легализации детективов, реализации проекта об уголовном проступке и внедрение электронного документооборота. Общество ждет результатов работы следователей". 

Максим Цуцкиридзе - кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины. 

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Нацполиция сергей князев Максим Цуцкиридзе
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