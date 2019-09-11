Князев представил нового руководителя следственного управления

Фото - пресс-служба Нацполиции

Глава Нацполиции Сергей Князев представил нового руководителя Главного следственного управления. Им стал подполковник полиции Максим Цуцкиридзе. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции.

Ранее он занимал должность заместителя начальника Главного следственного управления Нацполиции.

Глава Нацполиции подчеркнул три основных направления деятельности следственных подразделений: "С 1 января 2020 г. вступает в силу закон об уголовном проступке. На следственные подразделения положено задание легализации детективов, реализации проекта об уголовном проступке и внедрение электронного документооборота. Общество ждет результатов работы следователей".

Максим Цуцкиридзе - кандидат юридических наук, заслуженный юрист Украины.